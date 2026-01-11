CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyer notları...

Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyer notları...

Teknik özellikleri, fiziki yapısı ve oyun aklı ile Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Ruben Loftus-Cheek, gündem olmayı sürdürüyor. Adı Türk takımlarıyla da anılan deneyimli futbolcu hakkında, "Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan Ruben Loftus-Cheek'in bir sonraki transferinin hangi takıma olacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte, Ruben Loftus-Cheek'in istatistikleri ve piyasa değeriyle ilgili öne çıkan detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 14:15
Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyer notları...

Fizik gücü, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinen Ruben Loftus-Cheek, futbol gündemindeki yerini koruyor. İsmi zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan tecrübeli orta saha için "Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları merak ediliyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncunun bir sonraki durağının neresi olacağı ise futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor. Loftus-Cheek'in istatistikleri ve güncel piyasa değeri, transfer söylentilerini daha da alevlendiriyor. İşte detaylar...

Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

RUBEN LOFTUS-CHEEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ruben Loftus-Cheek, 23 Ocak 1996 tarihinde İngiltere'nin Londra bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaştan itibaren yeşil sahalarda kariyerine devam eden 29 yaşındaki Ruben Loftus-Cheek 1,91 metrelik boyu ve sağ ayağı ile rakiplere zor anlar yaşatmayı sürdürüyor.

Ruben Loftus-Cheek mevkisi ne?

RUBEN LOFTUS-CHEEK MEVKİSİ NE?

Etkili fiziği ve başarılı tekniği ile Avrupa'da önemli takımlarda süre bulan Ruben Loftus-Cheek merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca, 29 yaşındaki futbolcu on numara ve ön libero bölgelerinde de tercih ediliyor.

Ruben Loftus-Cheek hangi takımlarda oynadı?

RUBEN LOFTUS-CHEEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2014 yılında Chelsea'de başlayan Ruben Loftus-Cheek, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace'a kiralık gitti. Buradan tekrar Maviler'e dönen 29 yaşındaki isim, bu kez 2020-2021 sezonunda Fulham'a kiralandı. 2023 yılına kadar Chelsea'de top oynamaya devam eden Ruben Loftus-Cheek kariyerini Milan'da sürdürüyor.

Ruben Loftus-Cheek istatistikleri

RUBEN LOFTUS-CHEEK İSTATİSTİKLERİ

Chelsea, Crsytal Palace, Fulham ve Milan gibi takımlarda 365 maçta forma giyen Ruben Loftus-Cheek, bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, 32 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı'nda da süre bulan Ruben Loftus-Cheek, 11 maçta 2 defa gol pası verdi.

Ruben Loftus-Cheek kariyeri

RUBEN LOFTUS-CHEEK PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Ruben Loftus-Cheek piyasa değeri 10 milyon euro.

Ruben Loftus-Cheek piyasa değeri

