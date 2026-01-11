Aktepe'de kazanan Keçiörengücü: 5-0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında heyecan, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması ile devam etti. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele, yoğun kar yağışına rağmen taraftarları golden mahrum bırakmadı. Ev sahibi takım, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Mame Biram Diouf dakika 33, 45+1, 72 ve 88'de kaydettiği goller ile karlı havada şov yaptı. Senegalli oyuncu ayrıca Okwuchukwu Ezeh'in golünün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 29 puanla 9 sıraya yükseldi.