Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Aktepe'de kazanan Keçiörengücü: 5-0

Aktepe'de kazanan Keçiörengücü: 5-0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'u sahasında 5-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:37
Aktepe'de kazanan Keçiörengücü: 5-0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında heyecan, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması ile devam etti. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele, yoğun kar yağışına rağmen taraftarları golden mahrum bırakmadı. Ev sahibi takım, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Mame Biram Diouf dakika 33, 45+1, 72 ve 88'de kaydettiği goller ile karlı havada şov yaptı. Senegalli oyuncu ayrıca Okwuchukwu Ezeh'in golünün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 29 puanla 9 sıraya yükseldi.

