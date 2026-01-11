CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kristoffer Ajer kimdir? Kristoffer Ajer kaç yaşında, nereli?

Kristoffer Ajer kimdir? Kristoffer Ajer kaç yaşında, nereli?

Kristoffer Ajer, 17 Nisan 1998 tarihinde Norveç’in Oslo kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerini Premier Lig ekiplerinden Brentford’da sürdüren Ajer, takımında ağırlıklı olarak stoper mevkisinde görev yapmaktadır. Gerektiğinde sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynayabilen çok yönlü bir savunma oyuncusudur.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 21:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kristoffer Ajer kimdir? Kristoffer Ajer kaç yaşında, nereli?

Kristoffer Ajer kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kristoffer Ajer kimdir? Kristoffer Ajer kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kristoffer Ajer, 17 Nisan 1998 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbol kariyerini Premier Lig ekiplerinden Brentford'da sürdüren Ajer, takımında ağırlıklı olarak stoper mevkisinde görev yapıyor. Gerektiğinde sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynayabilen çok yönlü bir savunma oyuncusudur. Peki, Kristoffer Ajer kimdir? Kristoffer Ajer kaç yaşında, nereli?

KRISTOFFER VASSBAKK AJER KİMDİR?

Kristoffer Vassbakk Ajer, 17 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelmiş, Brentford forması giyen Norveçli profesyonel futbolcudur. Asıl mevkisi stoper olan Ajer, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle savunmanın önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

FUTBOL KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Kristoffer Ajer'in futbol yolculuğu, ailesinin Kristiansand kentine taşınmasının ardından önemli bir dönüm noktasına girdi. 2014 yılında Norveç ekibi Start'a transfer olan Ajer, burada kısa sürede dikkat çeken bir performans sergiledi. Henüz genç yaşta A takım seviyesinde forma giymeye başlayan Ajer, olgun futbol anlayışıyla teknik ekibin güvenini kazandı.

ELITESERIEN TARİHİNE GEÇTİ

Ajer, 7 Nisan 2014 tarihinde Lillestrøm ile oynanan ve 1-1 sona eren Eliteserien karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı. Bu maçla birlikte 16 yaşında Eliteserien'de kaptanlık yapan en genç futbolcu olarak Norveç futbol tarihine geçti. Bu rekor, onun liderlik özelliklerini genç yaşta ortaya koyduğunun en önemli göstergelerinden biri oldu.

CELTIC'E TRANSFER SÜRECİ

Başarılı performansının ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren Kristoffer Ajer, Ocak 2016 ayında İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in davetiyle bir haftalık deneme antrenmanlarına katıldı. Deneme sürecinde teknik ekibin beğenisini kazanan genç savunmacı, kulüple anlaşma sağladı. Ajer, 17 Şubat 2016 tarihinde Celtic ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Resmi olarak Haziran 2016'da kulübe katılan Norveçli futbolcu, Avrupa kariyerine bu transferle birlikte adım attı.

AVRUPA VE PREMIER LİG YOLCULUĞU

Celtic'te geçirdiği yıllarda İskoçya Premiership'te birçok başarıya imza atan Ajer, burada edindiği tecrübenin ardından kariyerine İngiltere'de devam etti. Premier Lig ekibi Brentford'a transfer olan Ajer, savunmadaki istikrarlı performansıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi...
Barcelona - R. Madrid CANLI |
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Arda Güler ilk 11'deydi ancak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 21:46
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 21:27
Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri 21:11
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 20:51
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 20:37
Kevin Boma hayatı ve kariyeri! Kevin Boma hayatı ve kariyeri! 20:35
Daha Eski
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 19:18
Nkunku Milan'a 1 puanı getirdi! Nkunku Milan'a 1 puanı getirdi! 19:18
Martinelli şov yaptı! Arsenal FA Cup'ta üst tura yükseldi Martinelli şov yaptı! Arsenal FA Cup'ta üst tura yükseldi 19:16
Trabzonspor'dan müze ziyareti! Trabzonspor'dan müze ziyareti! 19:01
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 18:48
Bayern Münih-Wolfsburg maçı detayları Bayern Münih-Wolfsburg maçı detayları 18:26