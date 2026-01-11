CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Terim ve futbolcu arkadaşları Ahmet Çalık'ı anlattı

Fatih Terim ve futbolcu arkadaşları Ahmet Çalık'ı anlattı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 4. yılında anılıyor... Fatih Terim ve futbolcu arkadaşları da Ahmet Çalık ile ilgili konuştu. İşte duygusal anlar ve o sözler...

Fatih Terim ve futbolcu arkadaşları Ahmet Çalık'ı anlattı

11 Ocak 2022 yılında yaşadığı trafik kazası neticesinde yaşama veda eden Ahmet Çalık, tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Çalık, ölümün 4. yılında anılırken Sabah.com.tr, Fatih Terim ve futbolcu arkadaşlarına Ahmet Çalık'ı sordu. Terim, Ahmet Çalık için, "Sevgi dolu, saygılı bir gençti, konuşmaya başladığınızda yüzü kızaran çok az insan kaldı, Ahmet onlardan bir tanesiydi" dedi.

İşte Fatih Terim, Abdülkerim Bardakçı, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ ve teknik direktör Atila Gerin'in Ahmet Çalık sözleri...

PROGRAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...👇🏼

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
