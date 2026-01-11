Nicolo Zaniolo'dan ameliyat açıklaması!

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, dizinden operasyon geçireceğini açıkladı. İtalyan 10 numara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maalesef Torino maçından önceki antrenmanda dizimde küçük bir rahatsızlık hissettim. Takımın galibiyete ulaşmasına yardım etmek için ne pahasına olursa olsun sahada olmak istedim. Şimdi çok küçük bir ameliyat için kısa bir süre ara vereceğim. Bu sayede birkaç hafta içinde eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğim." ifadelerini kullandı. Dizinden sakatlandığını açıklayan 26 yaşındaki futbolcuya başta Udinese olmak üzere Serie A ekiplerinin ciddi bir ilgisi olduğu ve sarı-kırmızılılara ciddi bir gelir sağlayabileceği aktarılıyor.