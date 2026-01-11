Enes Ünal'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Bournemouth'ta oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal'ın ismi transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Ünal, Bournemouth'un Newcastle United ile oynadığı FA Cup maçında sakatlanarak oyun dışı kaldı. Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Enes Ünal'ın sakatlığında son durumu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Newcastle United, sahasında Bournemouth'u ağırladı.
Normal süresi ve uzatma dakikaları adeta bir gol düellosu şeklinde geçen mücadele, 120 dakika sonunda 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Penaltılarda 7-6 üstün gelen Newcastle United, mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Bournemouth adına maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 28. dakikada sakatlandı ve yerini Evanilson'a bıraktı.
Maçın ardından Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Enes Ünal'ın sakatlığı hakkında konuştu.
"Muhtemelen maçın en kötü yanı Enes'in sakatlığı oldu." Diyen Iraola, Daily Echo'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ön çapraz bağ sakatlığı yaşadıktan bir yıl sonra ilk kez ilk 11'de oynama şansı vermek için iyi bir maç olduğunu düşündük. Sanırım geçen gün 30 dakikadan fazla oynadı. Bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45, 50 veya 55 dakika oynayabileceğini düşündük.
Ama ne yazık ki, hem bizim hem de özellikle onun için, bu gelişim sürecinde bir duraklama olacak ve o bir süre sahalardan uzak kalacak. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre oynayamayacak.
Enes Ünal'ın ismi ara transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.