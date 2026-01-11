Enes Ünal'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Ön çapraz bağ sakatlığı yaşadıktan bir yıl sonra ilk kez ilk 11'de oynama şansı vermek için iyi bir maç olduğunu düşündük. Sanırım geçen gün 30 dakikadan fazla oynadı. Bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45, 50 veya 55 dakika oynayabileceğini düşündük.

Ama ne yazık ki, hem bizim hem de özellikle onun için, bu gelişim sürecinde bir duraklama olacak ve o bir süre sahalardan uzak kalacak. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre oynayamayacak.