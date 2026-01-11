CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Borussia Mönchengladbach'tan flaş Can Armando Güner iddiası! Galatasaray İstanbul'a getirmişti

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner hakkında Borussia Mönchengladbach tarafından şok bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 13:05
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, turnuvayı 2. sırada tamamladı.

Öte yandan Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.

Cimbom, son olarak Berkan Kutlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile anlaşan Berkan Kutlu'ya resmi sosyal medya hesabından şu sözler ile veda etmişti:

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!"

Öte yandan Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner'i de transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirmişti.

Son olarak Alman ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder'den bu transfere dair flaş bir açıklama geldi.

"KULÜBÜMÜZE ULAŞAN RESMİ BİR TEKLİF OLMADI"

Rheinische Post'ta yer alan haberde, Schröder'in "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" İfadeleri yer aldı.

