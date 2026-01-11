Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Yıllardır Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. Galatasaray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Faul yapmaya bile mecali olmayan bir takım gördük. Buna karşılık Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama ikili mücadele, alan daraltma, rakibe yapışık oynama, ilk hamlelerin çabukluğu gibi çok önemli şeylerde kademe atlamışlar.

Daha beşinci dakikadan itibaren maç kendini göstermeye başladı. Tedesco sadece başarılı bir teknik adam değil, üstelik çok da şanslı. Samsunspor maçında Musaba sahanın yıldızıydı, dün gecenin yıldızı ise iki gündür Fenerbahçeli olan Guendouzi. Korkunç mücadele etti. Adeta agresifliğiyle, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de Galatasaray'ı fena bozdu. Attığı golde de iyi vurdu.