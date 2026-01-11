CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Nefes kesen derbinin ardından Ahmet Çakar, mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 09:21
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Yıllardır Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. Galatasaray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Faul yapmaya bile mecali olmayan bir takım gördük. Buna karşılık Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama ikili mücadele, alan daraltma, rakibe yapışık oynama, ilk hamlelerin çabukluğu gibi çok önemli şeylerde kademe atlamışlar.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Daha beşinci dakikadan itibaren maç kendini göstermeye başladı. Tedesco sadece başarılı bir teknik adam değil, üstelik çok da şanslı. Samsunspor maçında Musaba sahanın yıldızıydı, dün gecenin yıldızı ise iki gündür Fenerbahçeli olan Guendouzi. Korkunç mücadele etti. Adeta agresifliğiyle, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de Galatasaray'ı fena bozdu. Attığı golde de iyi vurdu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Galatasaray maç boyu bir an olsun reaksiyon gösteremedi. İkinci yarıda da Oosterwolde'nin attığı harika gol, zaten kötü oynayan Galatasaray'ı iyice aşağı düşürdü. Uzun yıllardır böyle bir derbide takımlar arasındaki oyun makası bu kadar açık değildi. Bu, tabii ki Fenerbahçe'ye ciddi bir psikolojik üstünlük getirdiği gibi Galatasaray'da da kestiremeyeceğim sonuçlar doğurabilir.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz.

