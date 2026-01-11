Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe maçı haberleri: Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 08:55Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 09:07
Sonunda Fenerbahçe'nin 'Kupa laneti' sona erdi. Dün öyle bir maç izledik ki Fenerbahçe Galatasaray'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı! Uzun zamandır iki büyük takımın mücadelesinde bir tarafın bu kadar üstünlük kurduğunu görmemiştik. Öte yandan Fenerbahçe yönetimini de tebrik etmek gerekir. İki yeni transferi şipşak Süper Kupa'ya yetiştirdiler. Şunu hiçbir zaman anlamam. Yeni transfer, takıma alışmadı, arkadaşlarını tanımıyor vs… Bence Tedesco ikisini de oynatarak doğruyu yaptı. Üst düzey futbolcular yabancılık çekmez, çıkar oynar. Nitekim Guendouzi.
İki gün önce eski takımında sahaya çıktı, geldi Galatasaray'a karşı müthiş bir performans ortaya koydu. İyi oyuncunun zamana ihtiyacı olmaz. Karşılaşmanın skorunun bu kadar az kalmasının nedeni çok net sarılacivertli futbolculardı. O kadar çok net pozisyona girilmesine karşın gereksiz harcadılar. Yoksa ortaya çok tuhaf bir skor çıkabilirdi. Fenerbahçeli oyuncular orta sahada rakibine inanılmaz üstünlük sağladı. Dönen bütün topları aldılar, top rakipteyken yaptıkları şok presle çabuk geri kazandılar. Duran dışında herkesin katkı verdiğini söyleyebiliriz. Galatasaray takımında 1 tane iyi oynadı diyebileceğimiz kimse yoktu. Zaten İcardi yüzünden adeta 10 kişi oynayan sarı- kırmızılılar, hiç varlık gösteremedi.
Tedesco ilk Galatasaray maçında rakibiyle yenişememişti. Bu galibiyetle bütün büyüklere karşı üstünlük kurup, Fenerbahçe kariyerinde ilk kupasını kazandı. Kupa önemli elbette ama oynanan oyun daha önemliydi. Vallahi Tedesco'ya helal olsun. Fenerbahçe'ye resmen level atlattı.
SERKAN KORKMAZ - DERS ÇIKARILMALI
En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, Galatasaray dün cismen sahadaydı, ruhen ortalıkta yoktu. Son yıllarda alınmadık kupa, kırılmadık rekor bırakmayan sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. İlk yarıda sadece bir isabetli şut çekebilen Aslan'ın ikinci devrede isabetli şutu bile yoktu. Gol beklentisi 0.18 gibi son derece düşük kaldı. Cimbom'u son zamanlarda hiç bu kadar etkisiz görmemiştik. Okan Buruk'a da bir parantez açmak istiyorum. Kalede Günay'ı oynatan Buruk, hiçbir varlık gösteremeyen Yunus ve Sane'ye sabretti. İkinci yarıda Torreira'yı çıkarması da hatalıydı.
Şu bir gerçek ki hem Buruk'ta hem de Galatasaray takımında büyük bir konsantre eksikliği var. Galatasaray transfer yapmazsa lig yarışında da geride kalabilir. Bu yenilgiden dersler çıkarılmalı. Çünkü 3 kulvarda da hedefler var. Fenerbahçe dün tartışmasız 90 dakika üstün olan taraftı. Tedesco takımını dev maça çok daha iyi hazırlamış. Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'yı kilitlediler. Galatasaray hızlı atak yapamadı. Kanatlar işlemedi. Yeni transfer Guendouzi, muhteşem bir futbol sergiledi. Attığı goldeki vuruşu enfesti. Kritik müdahaleler yaptı, 40 yıllık Fenerli gibi oynadı. Sonuçta satrancı Tedesco kazandı ve Okan Buruk'u gölgede bıraktı.
Galatasaray'ı ilk kez bir büyük maçta, bir kupa finalinde bu kadar etkisiz gördüm. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta her hattı ile tel tel döküldü. Bunda elbette ki Fenerbahçe'nin akıllı ve muhteşem futbolunun payı çok büyüktü. Bir tarafta Tedesco'ya bakıyorum. Musaba'yı gelir gelmez yarı finalde oynattı. O Musaba, iki asisti ile finali getirdi Fenerbahçe'ye! Üç gün önce İstanbul'a ayak basan süper transfer Guendouzi'yi de dün ilk 11'de oynattı Tedesco! Guendouzi de fişek gibi bir golle Fenerbahçe'nin Süper Kupa Şampiyonluğu'nun kapısını açtı. Attığı golün dışında top kaptı, pres yaptı, oyun kurdu, Fenerbahçe orta sahasına büyük güç kattı.
Peki Okan hoca ne yaptı! Gaziantep'teki Trabzonspor yarı final maçında Uğurcan Çakır'a kalede görev verdi. Dün herkes final maçında Uğurcan'ı kalede beklerken, Günay Güvenç ile maça başladı. Zaten bu seçimi ile kupayı bir anlamda altın tepside Fenerbahçe'ye vermiş oldu Okan Buruk! İlk golde kapattığı yerden golü yiyen Günay'ın maç boyunca kaledeki tedirgin duruşu gözlerden kaçmadı. 36 milyon Euro'ya alınan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe gibi bir takıma karşı yedek bekletilmesine ben bir anlam veremedim.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ilk dakikadan son dakikaya kadar üstün oynayan taraftı. Sarı-lacivertliler, hem çok iyi savunma yaptılar, hem de çok etkili hücum aksiyonları geliştirdiler. Guendouzi'nin ilk 11 oynaması, orta sahada iplerin Fenerbahçe'nin eline geçmesini sağladı. Torreira ve Lemina, Fenerbahçe'nin demir gibi güçlü orta sahası karşısında ne savunmaya yardım edebildi, ne de öne oynayabildi. Turkcell Süper Kupa'yı hak ederek kazandı Fenerbahçe. Galatasaray maç boyunca net pozisyona girmekte zorlanırken, Fenerbahçe attığı iki golün dışında net pozisyonlardan da yararlanamadı.
Galatasaray'a karşı kazanılan bu kupa ile rüzgarı iyice arkasına alan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı öncesinde büyük moral depolarken, öz güveni de tavan yaptı. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Musaba ve Guendouzi iki nokta atışı transfer! Fenerbahçe'nin gücüne güç kattı bu iki oyuncu. Musaba finali getirirken, Guendouzi de kupayı getirdi. Fenerbahçe'nin yeni yönetimini de kutlamak lazım! Her ne olursa olsun, saha dışına çıkmıyorlar. Takımın moral ve motivasyonunu bozmuyorlar. Değerli transferler yapıp, Tedesco'ya her türlü konfor alanını oluşturuyorlar. Tedesco da kısa sürede Fenerbahçe'ye futbol olarak çağ atlattı.
Emek, alın teri ve takım bütünlüğü, Fenerbahçe'yi nerelerden nerelere getirdi. Belki de bu kenetlenme, sezon sonunda şampiyonluğu getirecek! Galatasaray'da ise anlam veremediğim bir yorgunluk ve isteksizlik var! Dün çok kötü oynadılar. Galatasaray'ın da nokta atışı transferlere ihtiyacı var! Yoksa Galatasaray için duraklama dönemi başlar. Fenerbahçe ise kupalara ve şampiyonluklara doğru yelken açar! Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Zorlu hava şartlarına rağmen müthiş bir yayıncılık başarısı gösteren atv ve A Spor'u tebrik ediyorum. Finali anlatan spiker arkadaşlarımız Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'in de ağızlarına sağlık! Yine muazzam bir anlatımla finalin heyecanına ekstra heyecan kattılar. Gaziantep, Adana ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa maçlarının yayınında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten alkışlar!
LEVENT TÜZEMEN - TRANSFER İÇİN 28 OCAK'I BEKLEYİN!
Okan Burak'a karşı satrancı Tedesco kazandı ve şah-mat yaptı. Tedesco, derbiye çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'yi akıllı bir oyun planı içinde oynattı. Alanları daralttılar, Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'nın hareket noktalarını kısıtladılar. Kerem, Sallai'nin bölgesinden çok fazla hücum yaptı.
Galatasaray ise Fenerbahçe'nin iki kanadından da hızlı atak geliştiremediği gibi çok fazla hücum ortaları da yapamadı. Yunus ve Sane etkisizdi. Barış Alper'in mücadeleci yapısı da bazen başarılıydı, bazen de Fenerbahçe'nin çok adamlı savunması içinde kayboldu. Okan hocanın, kalede Günay tercihi bence gereksiz bir sürprizdi. Antep'te Trabzon'a karşı Uğurcan ile oynuyorsun, Süper Kupa finaline Günay'la çıkıyorsun. Peki Okan hoca niye Antep'te Günay'ı oynatmadı? Ben Günay için kötü kaleci demiyorum ama Galatasaray savunmasının Uğurcan'la oynama alışkanlığı var. Guendouzi'nin şutunda maalesef Günay kapattığı köşeden golü yedi.
Ben yönetimin transfer konusunda 28 Ocak'ı beklemesine akıl erdiremiyorum. Fenerbahçe yönetimi Musaba'yı getirdi, Samsunspor'u yendi; Guendouzi'yi getirdi, Fransız oyuncu ayağının tozuya golünü attı. Ayrıca sezon başından bu yana Sanchez, inişli çıkışı bir grafik sergiliyor, bazen de vasatın altına düşüyor. Oyundan çıkması, Lemina'nın zorunluluktan stoper oynaması kaçınılmazdı. Oyunun genelinde Fenerbahçeli futbolcular Süper Kupa'yı kazanmak için kafaca maça mükemmel konsantre olmuşlardı. Galatasaray yönetimi, hala 28 Ocak'ı beklemeye devam etsin. Takım sağ bek, stoper, orta saha bir kanat oyuncusu alınması için bağırıyor. Koskoca Galatasaray takımı, ilk yarı rüzgarla birlikte oynamasına rağmen kaleye şut bile atmayı düşünmedi.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTI YOK GOL İPTALİ DOĞRU
Mutlaka bir kazananın olacağı Süper Kupa finalinde, her iki takımın yüksek tempolu oynama isteği soğuk kış gecesinde içimizi ısıttı. Galatasaray maç başında Barış'ı efektif kullandı. Levent çok iyi kapatınca Sane etkisiz kaldı. Kerem korkusu ile Sallai de öne çıkamayınca o kanadı kullanmakta zorlandı Galatasaray... Ancak Musaba'yı ikili karşılayarak önlem alıp etkisiz bıraktılar. Fenerbahçe oyunun başında geriden pas ile çıkmakta zorlandı. Ancak tamamlayıcı oyuncu Guendouzi ile orta alanı kontrol altına alınca çok etkili oldu. Guendouzi ilk maçında gol atmanın dışında temposu yüksek tempoyla oynadı, top kaptı, ara pas attı... Devamlılığı ve dayanıklılığı olan bir oyuncu... Fenerbahçe'nin gücüne güç katacağını performansı ile gösterdi. İsmail ile uyumu orta alan üstünlüğünü getirdi. Savunmayı rahatlattılar hücuma destek verdiler. Çok istekli oynayan Fenerbahçe rakibine boş alan bırakmadı, pozisyon vermedi, neredeyse nefes aldırmadan haklı bir galibiyetle Süper Kupayı aldı.
Halil Umut Meler maça ürkek ve gergin başladı, ikinci yarı bunu üzerinden attı, rahatladı. 4'te Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Abdülkerim'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Lemina'nın koluna geliyor devam kararı doğru. Böyle penaltı olmaz. Gösterdiği ilk 3 sarı kart gereksizdi. Balans sarıları oldu. Sarısı olan Sane'ye ve Oosterwolde'ye kolay ikinci sarıları UEFA standardına uyarak göstermedi. Kerem'in sakatlandığına inanmıyorsan oyunu durdurma, daha dün MHK başkanınız bu konuda talimat verdiğini kamuoyu ile paylaştı. Galatasaray'ın attığı gol öncesi Yunus topu elle oynadı iptal doğru. Barış'a yaptığına faul çalıyorsan, Nene'ye sarı göstermelisin ama göstermedi. Uzun bir aradan sonra derbi yöneten Halil Umut Meler her şeye rağmen maçtan tecrübesiyle başarılı çıkmayı bildi. Maçta "T alanı" disiplini ve nizamından dolayı temsilcileri kutlarım.