Galatasaray'da o isim ile ayrılık yakın! Transferde flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda o ismin Süper Lig ekibine imza atacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 11:41
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Berkan Kutlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile yol ayrımında olduğu öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcunun TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe alırken gelen diğer teklifleri de dinleyeceği belirtildi. Berkan Kutlu'nun ara transfer döneminde yeni takımına katılmasının beklendiği vurgulandı.

