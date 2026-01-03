CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak

Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanı 11'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri
Oulai için rekor bonservis talebi!
G.Saray'da rota Ugarte!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:19
Thunder Warriors'ı farklı yendi Thunder Warriors'ı farklı yendi 10:19
Oulai için rekor bonservis talebi! Oulai için rekor bonservis talebi! 10:04
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! 09:56
Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! 09:50
G.Saray'da rota Ugarte! G.Saray'da rota Ugarte! 09:43
Daha Eski
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı 09:18
Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları! Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları! 09:11
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:03
Wolverhampton-West Ham United maç bilgileri! Wolverhampton-West Ham United maç bilgileri! 08:55
Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 08:24
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 08:06