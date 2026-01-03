CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteği doğrultusunda Milan forması giyen Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare, Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 12:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

İlk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Bu bölge için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de Milan forması giyen Christopher Nkunku ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

İtalyan ekibinin Nkunku için 35 milyon Euro bonservis bedeli istediği, sarı-lacivertlilerin ise bonservis bedelinde indirim yapılması için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak edilirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Serie A'da oynanan Cagliari maçı öncesi Christopher Nkunku ile ilgili çıkan transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"NKUNKU TRANSFERİ HİÇ TARTIŞILMADI"

Sky.it'e konuşan Tare, "Bu konu hiç tartışılmadı. Takıma uyum sürecini tamamlıyor ve son aylarda gelişme kaydetti. Önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Christopher Nkunku, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcunun Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam
DİĞER
Beşiktaş ve Fenerbahçe için yılın takas önerisi! Rafa Silva krizine çözüm
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı | Trump: Maduro ve eşini yakaladık
Osimhen için gündemi sarsacak iddia!
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam 12:21
Genoa-Pisa maçı bilgileri! Genoa-Pisa maçı bilgileri! 12:10
Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! 11:35
Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! 11:12
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 10:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 10:40
Daha Eski
Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! 10:39
Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! 10:21
Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:19
Thunder Warriors'ı farklı yendi Thunder Warriors'ı farklı yendi 10:19
Chris Silva F.Bahçe Beko'da! Chris Silva F.Bahçe Beko'da! 10:04
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! 09:56