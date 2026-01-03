Galatasaray’da Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Bonservis beklentisi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular mercek altına alındı. Mauro Icardi için Brezilya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İşte o iddia... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin de kariyerine sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor.
Son olarak Brezilya basınından Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'nun, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldığı öğrenildi.
Central do Galo'nun haberine göre sarı-kırmızılıların Icardi için 9,5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla yeni sezonda 23 maça çıkarken 9 gol kaydetti.