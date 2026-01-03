Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Nijeryalı golcünün İngiliz bir menajer aracılığıyla dünya devine önerildiğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:40Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 11:34
Süper Lig'de son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste 4. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.
Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve kazanılan çifte kupada büyük rol oynayan Nijeryalı süper yıldızın bonservisini aldı.
Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki forvet için İtalyan ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor.
Sezon başında da birçok kulübün istediği yıldız futbolcuyla ilgili son iddia Almanya'da geldi.
BAYERN MÜNİH'E ÖNERİLDİ
Tz kaynaklı haberde; adı açıklanmayan İngiliz bir menajer, Victor Osimhen'i Bayern Münih'e önerdi.
Şu anda ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yıldız golcünün Alman devine gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in ise Osimhen'e ihtiyaçlarının olmadığını Nijeryalı santrforun menajerine belirttiği aktarıldı.
Haberde sadece Harry Kane'in sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi Victor Osimhen'in gündeme gelebileceği kaydedildi.