CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Nijeryalı golcünün İngiliz bir menajer aracılığıyla dünya devine önerildiğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 11:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste 4. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve kazanılan çifte kupada büyük rol oynayan Nijeryalı süper yıldızın bonservisini aldı.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki forvet için İtalyan ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Sezon başında da birçok kulübün istediği yıldız futbolcuyla ilgili son iddia Almanya'da geldi.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

BAYERN MÜNİH'E ÖNERİLDİ

Tz kaynaklı haberde; adı açıklanmayan İngiliz bir menajer, Victor Osimhen'i Bayern Münih'e önerdi.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Şu anda ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yıldız golcünün Alman devine gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in ise Osimhen'e ihtiyaçlarının olmadığını Nijeryalı santrforun menajerine belirttiği aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! 11:12
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 10:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 10:40
Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! 10:39
Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! 10:21
Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:19
Daha Eski
Thunder Warriors'ı farklı yendi Thunder Warriors'ı farklı yendi 10:19
Oulai için rekor bonservis talebi! Oulai için rekor bonservis talebi! 10:04
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! 09:56
Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! 09:50
G.Saray'da rota Ugarte! G.Saray'da rota Ugarte! 09:43
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı 09:18