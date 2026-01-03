Osimhen ile ilgili bomba transfer iddiası! Dünya devine önerildi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste 4. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.