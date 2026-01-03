BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! Bonservisini alacaklar mı?

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Kılıçsoy, son olarak İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari'nin sahasında Milan'a 1-0 mağlup olduğu maçta forma giydi. Milli futbolcu 83 dakika sahada kaldı ve oyundan çıkarken yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı.

Öte yandan Cagliari-Milan maçı öncesinde ev sahibi ekibin başkanı Tommaso Giulini, Dazn'a konuştu. Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Giulini, "Beşiktaş'la henüz konuşmadık. Onu iki yıl önce, ilk sezonunda patlama yaparak takip ediyorduk. Ertesi yıl bir düşüş yaşadı, kulübün içinden bazı kişiler Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Montella ve ekibiyle temas halindeydi. Bu fırsat çıktı çünkü daha az iyi bir yılı oldu, yurtdışında deneyim yaşamak istiyordu ve Cagliari fikri hoşuna gitti; menajeri sayesinde bunu gerçekleştirdik. Beşiktaş'la kolay olmadı ama şans eseri Cagliari için kesinlikle çok yüksek bir satın alma opsiyonu elde etmeyi başardık. Umarım iyi işler yapar çünkü bizim için onun golleri önemli." Dedi.