Espanyol-Barcelona maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

RCDE Stadyumu, son yılların en çekişmeli Katalan derbisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Espanyol, bu sezon kalesinde gördüğü sadece 18 golle ligin en kompakt savunmalarından birine sahip olduğunu kanıtladı. Teknik direktör Manolo Gonzalez'in öğrencileri, Javi Puado'nun bitiriciliğiyle kontra ataklarda etkili olmaya çalışacak. Konuk ekip Barcelona tarafında ise Lamine Yamal ve Raphinha'nın kanatlardaki yaratıcılığı, ceza sahası içindeki etkinlikle birleşince ortaya ligin en korkutucu hücum hattı çıkıyor. Barcelona'nın topa sahip olma oyunu ile Espanyol'un disiplinli savunma anlayışının çarpışacağı bu 90 dakika, yeni yılın ilk büyük futbol şöleni olacak. İşte Espanyol-Barcelona maçının detayları...

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Barcelona maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak.

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda start alacak Espanyol-Barcelona maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESPANYOL-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Edu, Lozano; Dolan, Fernandez, Milla

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres