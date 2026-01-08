Premier Lig’de dev randevu: Arsenal-Liverpool maçı canlı izle! Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda?

Arsenal-Liverpool maçı canlı izlemek için tıklayın

Premier Lig'in en büyük maçlarından biri olarak gösterilen Arsenal FC Liverpool karşılaşması, Perşembe akşamı futbolseverlerle buluşuyor. "Arsenal – Liverpool maçı ne zaman, canlı yayın var mı?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Liverpool, bu mücadeleye Arsenal'den daha uzun bir yenilmezlik serisiyle gelirken; Arsenal cephesi ise kazanması halinde bitime 17 maç kala son şampiyonun 17 puan önüne geçme fırsatını yakalayacak. Kritik karşılaşma, şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayabilir. Peki, Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal Liverpool maçı canlı izle!

ARSENAL LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool bu akşam karşılaşacak. Karşılaşma (TSİ) 23:00'te başlayacak.

ARSENAL LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Liverpool maçı beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Arsenal FC-Liverpool maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Arsenal maç günü paylaşımı

MUTHEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Trossard

Liverpool muhtemel ilk 11'i: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Jones, Gakpo

ARSENAL'DE YENİ YILA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Arsenal için kelimenin tam anlamıyla mutlu bir yeni yıl başlangıcı oldu. Mikel Arteta'nın lig lideri ekibi, 20. haftada en yakın rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir avantaj yakaladı. Ancak Bournemouth deplasmanında maça adeta kabus gibi başlayan Arsenal, Gabriel Magalhaes'in büyük hatasının Evanilson tarafından cezalandırılmasıyla erken geriye düştü.

Buna rağmen Brezilyalı savunmacının telafi golü ve Declan Rice'ın Premier Lig'de 296 maç sonra attığı ilk goller, Arsenal'i Bournemouth karşısında 3-2'lik kritik bir geri dönüş galibiyetine taşıdı. Bu sonucun ardından Londra cephesi, Chelsea'nin Manchester City karşısında son dakikalarda bulduğu beraberlik golüyle adeta bayram yaşadı.

ZİRVE YARIŞI VE PUAN DURUMU

Manchester City'nin üst üste aldığı beraberlikler, hem City'yi hem de Aston Villa'yı Arsenal'in altı puan gerisinde bıraktı. Ancak Çarşamba gecesi City'nin Brighton & Hove Albion ile, Villa'nın ise Crystal Palace ile oynayacağı maçlarda alınacak olası galibiyetler, farkın üç puana düşmesine neden olabilir.

Buna rağmen Arsenal, sezonun büyük bölümünde olduğu gibi odağını kendi oyununa çevirmiş durumda. Kırmızı-beyazlılar, tüm kulvarlarda yedi maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bunun son beş maçı Premier Lig'de geldi.

ARSENAL'İN İÇ SAHA GÜCÜ

Her ne kadar bu süreçte yalnızca iki maçta farklı galibiyet elde edilmiş olsa da, %100 performans sergilenmeden sonuç alınması genellikle şampiyonluk takımlarının ortak özelliği olarak görülüyor. Arteta'nın öğrencileri, bu sezon Emirates Stadyumu'nda oynadıkları 15 maçın 14'ünü kazandı ve son 12 iç saha maçını üst üste galibiyetle tamamladı.

Arsenal, daha önce Manchester City'yi 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Emirates'te mağlup etmişti. Şimdi ise Premier Lig tarihinde ilk kez, son üç iç saha maçında da son şampiyonu yenme başarısını tekrarlamak istiyor. Bu başarı en son 1960'lı yılların başında elde edilmişti.

LIVERPOOL CEPHESİNDE DALGALI FORM

Liverpool'da ise son haftalarda tablo biraz daha karmaşık. Dört maçlık galibiyet serisinin ardından Leeds United (0-0) ve Fulham (2-2) karşısında alınan beraberlikler, bazı taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Fulham karşısındaki dört gollü mücadelede, Harrison Reed'in uzatma dakikalarında attığı muhteşem gol, Cody Gakpo'nun galibiyet getirdiği düşünülen golünü gölgede bıraktı. Bu sonuca rağmen Liverpool, ligdeki dördüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

ARSENAL'DE SAKATLIKLAR VE KADRO DURUMU

Arteta, Liverpool maçı öncesinde sınırlı sayıda eksikle karşı karşıya.

Max Dowman ve Cristhian Mosquera, ayak bileği sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Riccardo Calafiori ise açıklanmayan "çok sıra dışı" bir sakatlık sebebiyle kadroda yer almayacak.

Bournemouth maçında dinlendirilen Kai Havertz'in, Arsenal'in hücum hattındaki derinlik nedeniyle bu maçta da yedek kalması sürpriz sayılmayabilir.

