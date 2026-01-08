CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
US Cremonese-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

US Cremonese-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri futbolseverleri bekliyor. US Cremonese - Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları araştırılıyor. Yeni yılın ilk maçlarında mağlubiyet yaşayan iki ekip, Perşembe günü Stadio Zini’de karşı karşıya gelecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 10:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
US Cremonese-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cremonese-Cagliari maçı canlı izle

Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan US Cremonese - Cagliari Calcio karşılaşması, Perşembe akşamı futbolseverlerle buluşuyor. "Cremonese - Cagliari maçı ne zaman, canlı yayın var mı?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Her iki ekip de yeni yılın ilk maçlarında mağlubiyet yaşarken, bu karşılaşma 2026'ya galibiyetle başlama açısından büyük önem taşıyor. Cremonese, Fiorentina yenilgisine rağmen ligde Cagliari'nin üç puan önünde bulunuyor. Peki, US Cremonese-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cremonese-Cagliari maçı detayları FOTOMAÇ.com'da!

CREMONESE - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremonese-Cagliari maçı, İtalya Serie A kapsamında 8 Ocak 2026 günü saat 20:30 (TSİ) tarihinde oynanacak.

CREMONESE - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Cremonese-Cagliari maçı S SPORT 2 kanalında canlı yayınlanacak.

CREMONESE'NİN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Serie B play-off şampiyonu olarak Serie A'ya yükselen Cremonese, 21 puanla ligin orta sıralarında yer alarak görece güvenli bir konumda bulunuyor. Ancak son haftalarda alınan sonuçlar, Grigiorossi'nin yakaladığı ivmenin kesilmesine neden oldu.

Napoli ve Torino karşısında alınan yenilgilerin yanı sıra Lazio ile golsüz berabere kalan ekip, yeni yıla ise lig sonuncusuna karşı alınan sürpriz bir mağlubiyetle başladı.

GOL SORUNU ALARM VERİYOR

Cremonese, son maçında gergin bir atmosferde oynanan Stadio Franchi deplasmanında Fiorentina'nın istikrarsız savunmasını aşmayı başaramadı. 372 dakika boyunca gol atamayan ekip, karşılaşmanın son anlarında Moise Kean'in golüyle sahadan mağlup ayrıldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan forvet ikilisi Jamie Vardy – Federico Bonazzoli, son haftalarda gol yollarında etkisiz kaldı. Grigiorossi, bu maçta da skor üretememesi halinde Serie A tarihinde ilk kez beş maç üst üste gol atamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

CREMONESE VS CAGLIARI MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

