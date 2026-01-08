CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş August Priske kimdir? August Priske kaç yaşında, nereli?

August Priske kimdir? August Priske kaç yaşında, nereli?

August Priske, Danimarkalı profesyonel futbolcudur. 2005 doğumlu olan Priske, Djurgårdens IF takımında forvet pozisyonunda mücadele etmektedir. Babası Brian Priske, Danimarka millî takımı formasını giymiş eski bir futbolcudur. August Priske, genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çeken bir futbolcudur.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 11:03
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
August Priske kimdir? August Priske kaç yaşında, nereli?

Danimarkalı genç yıldız August Priske, Djurgårdens IF takımında forvet pozisyonunda oynuyor. 2005 doğumlu olan Priske, kısa sürede performansıyla dikkat çekti. Babası Brian Priske'nin futbol geçmişi, August'un yeteneklerini geliştirmesinde büyük rol oynadı. Genç futbolcu, Danimarka futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki, August Priske kimdir? August Priske kaç yaşında, nereli? August Priske kimdir? August Priske hangi takımda oynuyor? İşte detaylar!

AUGUST PRISKE FLYGER KİMDİR?

Doğum: 23 Mart 2004

Uyruk: Danimarkalı

Pozisyon: Forvet

Mevcut Kulüp: Djurgårdens IF

Baba: Brian Priske (eski Danimarka millî futbolcusu)

August Priske Flyger, Danimarkalı profesyonel futbolcudur ve İsveç ekibi Djurgårdens IF'de forvet pozisyonunda oynamaktadır. Babası Brian Priske, Danimarka millî takımının eski oyuncusudur.

PRISKE'NİN KARİYERİ

Priske, futbol kariyerine AC Horsens altyapısında başladı. Daha sonra FC Midtjylland ve FC København altyapılarında forma giydi. Eylül 2021'de Midtjylland'dan PSV Eindhoven'a kiralık olarak transfer oldu. Burada 18 yaş altı takımında görev almaya başladı ve ilk resmi maçına Jong PSV formasıyla Ocak 2022'de, Eerste Divisie'de Almere City karşısında 5-1'lik galibiyetle çıktı. 2022-23 sezonunda PSV'de kiralık olarak kaldı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklendi.

2023-24 sezonunda Midtjylland'e dönen Priske, ilk Süperliga maçına 6 Ağustos 2023'te Lyngby Boldklub karşısında çıktı. Ancak iki hafta sonra FC Eindhoven'a bir yıllığına kiralandı. Bu süreçte Midtjylland ile olan sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı. Kiralık süresi bitince Midtjylland'e geri döndü.

Ağustos 2024'te, Allsvenskan ekibi Djurgårdens IF ile dört yıllık sözleşme imzalayan Priske, takımıyla ilk maçına 8 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi'nde Ilves karşısında çıktı.

Beşiktaş'a Danimarkalı golcü! Devamını Oku BUNU DA OKU

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

August Priske, Danimarka'nın 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 20 yaş altı millî takımlarında forma giymiştir. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de millî takımlarda gösterdiği performansla dikkat çekmektedir. Belçika'da doğan Priske, babası Brian Priske gibi futbola olan ilgisini erken yaşta keşfetmiştir. Brian Priske, eski Danimarka millî futbolcusu ve teknik direktördür.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-IDEFIX
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Şam SDG'yi vurdu ses Barzanilerden geldi! "Kuzu postundaki çakal" renk verdi: Mesud Barzani elebaşı Abdi'ye siper oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serie A’da kritik randevu: Cremonese-Cagliari maçı Serie A’da kritik randevu: Cremonese-Cagliari maçı 10:38
F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! 10:32
Arsenal-Liverpool maçı bilgileri Arsenal-Liverpool maçı bilgileri 10:26
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! 10:04
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! 09:18
Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi 09:16
Daha Eski
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! 08:42
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18