CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde August Priske için düğmeye bastı!

Beşiktaş transferde August Priske için düğmeye bastı!

Beşiktaş, Tammy Abraham ve El Bilal Toure’ye alternatif olabilecek genç bir golcünün peşine düştü. Djugarden’den 21 yaşındaki August Priske için transfer rotası oluşturuldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş transferde August Priske için düğmeye bastı!

Forvet hattına takviye düşünen Beşiktaş, İsveç Ligi takımlarından Djugarden'da oynayan 21 yaşındaki hücumcu August Priske'yi gündeminde tutuyor. Genç forvet oyuncusunun mevcut kadroda Tammy Abraham ile El Bilal Toure'ye alternatif olması bekleniyor. Djugarden ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Priske, 2025 yılını 27 maçta 18 gol, 2 asistle bitirerek dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcu, Djugarden kariyerinde ise toplamda 52 resmi maçta 24 gol, 3 asiste ulaşarak başarılı bir grafik sergiledi.

AVRUPA'DA TAKİP EDİLİYOR

Danimarka Milli Takımı'nda da oynayan Priske, 5 Ağustos 2024 tarihinde Djugarden'a transfer olmuştu. Piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen genç forvet, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor. Gelecek dönemde Avrupa futboluna damga vurması beklenen yıldızlar arasında gösterilen Augusto Priske için Beşiktaş'ın bir hayli istekli olduğu bildirildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da beğendiği 2004 doğumlu futbolcu için resmi temasların başladığı ifade edildi. Kısa sürede sonuç bekleniyor.

1.95'LİK BOY AVANTAJI

Priske özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.

1.95'lik boyuyla rakiplerine fiziksel üstünlük kuran başarılı forvet, kafa golleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan Priske hem sağ ayak hem de sol ayağını kullanabilmesiyle farkını ortaya koyuyor.

PSV EINDHOVEN YETİŞTİRDİ

Avrupa futbolunda son dönemin parlayan yıldızlarından olan Augusto Priske, Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişti.

Özellikle PSV'nin U18 takımında 24 maçta 18 gol, 4 asistle 22 gole direkt etki eden 2004 doğumlu yıldız, burada fark edilerek İsveç temsilcisi Djugarden'a imza attı.

DANİMARKA BASININDA GÜNDEMDE

Djugarden ile 2025 yılında müthiş bir çıkış yakalayan Augusto Priske, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Danimarka U21 Milli Takımı'nda başarıyla forma giyen Priske, Danimarka A Milli Takımı için de düşünülüyor.

Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'in 21 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği vurgulandı.

Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgulu mesaj
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04