Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer listesindeki isimleri netleştirmeye başladı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki en dikkat çekici adaylardan biri, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan David Alaba.

Alaba'ya Galatasaray'ın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Wilfried Zaha'nın da formasını giydiği Charlotte FC, Avusturyalı futbolcu için 1.5 milyon euro civarında bir teklif sundu. Real Madrid'in bu teklifi kabul ettiği ve gelecek diğer seçenekleri de değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.