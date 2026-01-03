CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Savunmaya yıldız takviyesi planlayan Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılması beklenen David Alaba için düğmeye bastı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu stoper ve sol bekte görev yapabiliyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 09:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer listesindeki isimleri netleştirmeye başladı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki en dikkat çekici adaylardan biri, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan David Alaba.

Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Stoper ve sol bek mevkilerinde üst düzey tecrübesi bulunan 33 yaşındaki savunmacı için Galatasaray yönetiminin temaslara hazırlanıldığı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, yüksek maaş yükünü azaltmak adına Alaba'nın ayrılığına sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Alaba'ya Galatasaray'ın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Wilfried Zaha'nın da formasını giydiği Charlotte FC, Avusturyalı futbolcu için 1.5 milyon euro civarında bir teklif sundu. Real Madrid'in bu teklifi kabul ettiği ve gelecek diğer seçenekleri de değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

Öte yandan Galatasaray'ın savunma planlamasında tek hedef Alaba değil. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger için de nabız yokladığı ve iki oyuncu için şartları değerlendirdiği belirtiliyor.

Galatasaray’dan Alaba hamlesi! Transferde ABD’den rakip çıktı

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GALATASARAYLI

David Alaba'nın Galatasaray'a olan sempatisi ise transfer ihtimalini daha da dikkat çekici kılıyor. Çocukluğunu Viyana'da, Türk nüfusun yoğun olduğu bir bölgede geçiren yıldız oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda sarı-kırmızılılara olan ilgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Çocukken Viyana sokaklarında oynardım, çok sayıda Türk arkadaşım vardı. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı destekliyorum ve arkadaşlarımla maçlarını kaçırmıyoruz."

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ın ses kaydı ortaya çıktı: Seni hazmedemiyorum! Fotoğraftaki bilezikler kayıp
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 08:24
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 08:06
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
Daha Eski
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04