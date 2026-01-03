CANLI SKOR ANA SAYFA
Bournemouth-Arsenal MAÇI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Bournemouth-Arsenal MAÇI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Premier Lig’in 20. haftasında lider Arsenal, deplasmanda Bournemouth’a konuk oluyor. Mikel Arteta yönetiminde topladığı 45 puanla, en yakın takipçisi Manchester City’nin 4 puan önünde zirvede yer alan konuk takım, 2026’ya galibiyetle başlayarak şampiyonluk yolundaki avantajını korumak istiyor. 23 puanla 15. sırada yer alan ve son 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bournemouth ise, geçtiğimiz sezon rakibine karşı oynadığı iki maçı da kazanma moraliyle güçlü rakibine bir kez daha çelme takarak kötü gidişatı durdurmanın peşinde. İşte Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 09:11
Bournemouth-Arsenal MAÇI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Bournemouth-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Arsenal karşılaşması, kağıt üzerinde favori görünen bir lider ile 'dev katili' kimliğiyle bilinen ev sahibini buluşturuyor. Arsenal, 2025 yılını 4-1'lik görkemli Aston Villa galibiyetiyle kapatarak gövde gösterisi yaparken; ev sahibi Bournemouth cephesinde ise teknik direktör Andoni Iraola, Manchester City'ye transferi gündemde olan ancak bu maçta sahada olacağı doğrulanan yıldız oyuncusu Antoine Semenyo'nun bireysel yeteneklerine güveniyor. Liderin son 4 maçlık galibiyet serisini sürdürüp sürdüremeyeceği, Premier Lig'de haftanın en çok merak edilen sorusu. İşte Bournemouth-Arsenal maçının detayları...

BOURNEMOUTH-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Bournemouth-Arsenal maçı, 3 Ocak Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda oynanacak.

BOURNEMOUTH-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 20. haftasında devleri buluşturan Bournemouth-Arsenal maçı, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Chris Kavanagh'ın yöneteceği Bournemouth-Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard

