1'inci Lig'in 15'inci haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Boluspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı. Güldibi'nin yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Murathan Çomoğlu üstlendi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, "Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Candan Başkale, Onogo, Dorukhan Toköz, Esen, Emre Akbaba, Traore, Tiago Çukur" ilk 11'iyle sahaya çıktı. Konuk ekip Boluspor ise, "Tafas, Arguello, Arda Tuğra Saygı, Bartu Göçmen, Yusuf Esendemir, Tolunay Artuç, Bertu Özyürek, Alptekin Çaylı, Zeki Dursun, Nurettin Korkmaz, Ege Özkayımoğlu" ilk 11'iyle karşılaşmaya başladı. Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük puanını 20'ye, Boluspor ise 5'e yükseltti.