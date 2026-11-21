Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Vedat Muriqi, oyuncu grubu olarak üzgün olduklarını söyledi.

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"Üzgünüz. Açıkçası üzgünüz. Maça istediğimizi gibi başlayamadık, ilk 30 dakika rakibin oynamasına izin verdik. Lukaku'nun golü geçerli sayılsa farklı olabilirdi. Ondan sonra toparladık. Oyuncu grubu olarak üzgünüz, herkes daha fazla sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyacağız. Fenerbahçe formasına layık olmaya hep birlikte çalışacağız."