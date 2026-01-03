Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI | Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri

Wolverhampton-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadyumu'nda oynanacak Wolverhampton-West Ham United mücadelesi, 'Premier Lig tarihinin en kötü sezon başlangıcı' rekoruna doğru ilerleyen Wolves için büyük bir şans niteliğinde. Ev sahibi ekipte sakatlık kabusu devam ederken as isimlerin yokluğu Rob Edwards'ı yine dar bir rotasyona zorluyor. Öte yandan, Nuno yönetiminde beklentilerin çok uzağında kalan West Ham, AFCON'a giden oyuncularına rağmen Jarrod Bowen ve Lucas Paqueta gibi yıldızlarıyla bu deplasmandan zaferle dönmek zorunda. Ligin en çok gol yiyen iki savunmasının karşı karşıya geleceği bu maçı, Premier Lig'de kalma yarışının kaderini doğrudan etkileyecek. İşte Wolverhampton-West Ham United maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Wolverhampton-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton-West Ham United maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Molineux Ground'daki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Wolverhampton-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Wolverhampton-West Ham United maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Simon Hooper yönetecek.

Wolverhampton-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, Doherty, Krejci; Tchatchoua, Arias, J Gomes, Mane, H Bueno; Arokodare, Strand Larsen

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Scarles; Magassa, Potts; Bowen, Fernandes, Paqueta; Wilson