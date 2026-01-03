CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI | Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri

Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI | Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri

Premier Lig’in 20. haftasında, ligin son sırasındaki Wolverhampton, sahasında düşme hattının hemen üzerindeki West Ham United’ı konuk ediyor. 19 maçta sadece 3 puan toplayabilen ve 11 maçlık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Manchester United deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlikle bozan Rob Edwards’ın ekibi, sezonun ilk galibiyetini alarak mucizeyi başlatmak istiyor. 14 puanla 18. sırada yer alan ve krizden bir türlü çıkamayan Nuno Espirito Santo’nun West Ham’ı ise, 3 puan kazanarak ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor. İşte Wolverhampton-West Ham United maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 08:55
Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI | Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri

Wolverhampton-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadyumu'nda oynanacak Wolverhampton-West Ham United mücadelesi, 'Premier Lig tarihinin en kötü sezon başlangıcı' rekoruna doğru ilerleyen Wolves için büyük bir şans niteliğinde. Ev sahibi ekipte sakatlık kabusu devam ederken as isimlerin yokluğu Rob Edwards'ı yine dar bir rotasyona zorluyor. Öte yandan, Nuno yönetiminde beklentilerin çok uzağında kalan West Ham, AFCON'a giden oyuncularına rağmen Jarrod Bowen ve Lucas Paqueta gibi yıldızlarıyla bu deplasmandan zaferle dönmek zorunda. Ligin en çok gol yiyen iki savunmasının karşı karşıya geleceği bu maçı, Premier Lig'de kalma yarışının kaderini doğrudan etkileyecek. İşte Wolverhampton-West Ham United maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Wolverhampton-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton-West Ham United maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Molineux Ground'daki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Wolverhampton-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Wolverhampton-West Ham United maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Simon Hooper yönetecek.

Wolverhampton-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, Doherty, Krejci; Tchatchoua, Arias, J Gomes, Mane, H Bueno; Arokodare, Strand Larsen

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Scarles; Magassa, Potts; Bowen, Fernandes, Paqueta; Wilson

