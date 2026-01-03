Nottingham Forest'ı yenen Aston Villa zirve takibini sürdürdü: 3-1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 90 dakikanın sonunda mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve zirve takibinde hata yapmadı. Aston Villa'nın gollerini dakika 45+1'de Ollie Watkins, dakika 49 ve 73'de John McGinn kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 61. dakikada Morgan Gibbs White'tan geldi.

Bu sonuç ile birlikte Aston Villa, maç fazlasıyla Manchester City'yi geçerek 2. sıraya yerleşti. Nottingham Forest ise 18 puan ile 17 sırada kaldı.