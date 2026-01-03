CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig | Brighton-Burnley maçı canlı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Premier Lig | Brighton-Burnley maçı canlı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Premier Lig’in 20. haftasında Brighton&Hove Albion, evinde ligin son sıralarından kurtulmaya çalışan Burnley’yi ağırlıyor. Ligde topladığı 25 puanla 14. sırada yer alan ve son 6 maçtır galibiyete hasret kalan Fabian Hürzeler’in ekibi, yeni yılın ilk iç saha maçında bu kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. 12 puanla 19. sırada bulunan ve düşme potasından çıkmak için acilen puana ihtiyacı olan Scott Parker’ın Burnley’si ise, deplasmandaki zayıf formuna rağmen Amex’ten sürpriz bir sonuçla dönerek hayata tutunmak istiyor. İşte Brighton-Burnley maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 08:24
Premier Lig | Brighton-Burnley maçı canlı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Brighton-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brighton'daki Amex Community Stadyumu, formsuz iki ekibin stratejik mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi Brighton, hafta içinde West Ham deplasmanında kaçan galibiyetin ardından, taraftarı önünde telafi peşinde. Teknik direktör Hürzeler, sakatlıklara rağmen Ferdi Kadıoğlu ve Danny Welbeck gibi isimlerle oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Diğer tarafta, ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olan Burnley, kilit isimlerinden 'ın sezonu kapatan sakatlığıyla sarsılmış durumda. Armando Broja ve Marcus Edwards'ın hızıyla kontra ataklarda etkili olmaya çalışacak olan konuk ekip, Brighton'ın savunma zafiyetlerini değerlendirip 2026'ya moralli başlamayı amaçlıyor. İşte Brighton-Burnley maçı detayları...

Brighton-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Burnley maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. The American Express'teki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Brighton-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Brighton-Burnley maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı T,m Robinson yönetecek.

Brighton-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Welbeck

Burnley: Dubravka; Laurent, Ekdal, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Luis, Pires; Edwards, Broja, Tchaouna

