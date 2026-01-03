Premier Lig | Brighton-Burnley maçı canlı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Brighton-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brighton'daki Amex Community Stadyumu, formsuz iki ekibin stratejik mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi Brighton, hafta içinde West Ham deplasmanında kaçan galibiyetin ardından, taraftarı önünde telafi peşinde. Teknik direktör Hürzeler, sakatlıklara rağmen Ferdi Kadıoğlu ve Danny Welbeck gibi isimlerle oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Diğer tarafta, ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olan Burnley, kilit isimlerinden 'ın sezonu kapatan sakatlığıyla sarsılmış durumda. Armando Broja ve Marcus Edwards'ın hızıyla kontra ataklarda etkili olmaya çalışacak olan konuk ekip, Brighton'ın savunma zafiyetlerini değerlendirip 2026'ya moralli başlamayı amaçlıyor. İşte Brighton-Burnley maçı detayları...

Brighton-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Burnley maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. The American Express'teki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Brighton-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Brighton-Burnley maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı T,m Robinson yönetecek.

Brighton-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Welbeck

Burnley: Dubravka; Laurent, Ekdal, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Luis, Pires; Edwards, Broja, Tchaouna