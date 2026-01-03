Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

Sezon sonunda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, gemileri yaktı. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin stoper performansını yeterli bulmadığından bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Scout ekibinden gelen rapor sonrasında Tedesco'yla görüşen yönetim, Paris Saint- Germain'in yıldızı Beraldo'yu ilk sıraya yazdı ve Fransız ekibinden randevu talep etti. Yönetici Ertan Torunoğulları, önümüzdeki hafta PSG ile masaya oturacak. İKİLİ İLİŞKİLERİ İYİ Sezon başında Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu Fransız ekibinden kadrosuna katan Fenerbahçe, Beraldo transferinde de ikili ilişkilerine güveniyor. Luis Enrique'nin gözüne giremeyen ve rotasyonda kalan 22 yaşındaki stoper, Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer almak için düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, PSG'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunacak.