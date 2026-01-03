Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
G.SARAY DA İSTEDİ
Fenerbahçe, Beraldo transferiyle hem kadrosunu güçlendirmek hem de ezeli rakibi Galatasaray'a bir çalım daha atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brezilyalı oyuncuyu istemiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.
GELİRSE JAYDEN GİDECEK
Sarı-lacivertliler Beraldo transferinde mutlu sona ulaşırsa, Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak. Hollandalı oyuncunun menajeri Roma'yla görüşme halinde... Bu transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
SOL BEK DE OYNUYOR
PSG ile tüm kulvarlarda 72 maça çıkan Beraldo, bu karşılaşmaların 12'sinde ise sol bek olarak görev yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Tedesco zaman zaman sol bek olarak ya da 3'lü savunmanın sol stoperi olarak değerlendirebilir.
