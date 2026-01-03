CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Lucas Beraldo için devreye girdiği aktarıldı. İşte taraftarların bir hayli ilgisini çeken o habere dair tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

Sezon sonunda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, gemileri yaktı. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin stoper performansını yeterli bulmadığından bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Scout ekibinden gelen rapor sonrasında Tedesco'yla görüşen yönetim, Paris Saint- Germain'in yıldızı Beraldo'yu ilk sıraya yazdı ve Fransız ekibinden randevu talep etti. Yönetici Ertan Torunoğulları, önümüzdeki hafta PSG ile masaya oturacak.

İKİLİ İLİŞKİLERİ İYİ

Sezon başında Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu Fransız ekibinden kadrosuna katan Fenerbahçe, Beraldo transferinde de ikili ilişkilerine güveniyor. Luis Enrique'nin gözüne giremeyen ve rotasyonda kalan 22 yaşındaki stoper, Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer almak için düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, PSG'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

G.SARAY DA İSTEDİ

Fenerbahçe, Beraldo transferiyle hem kadrosunu güçlendirmek hem de ezeli rakibi Galatasaray'a bir çalım daha atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brezilyalı oyuncuyu istemiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.

GELİRSE JAYDEN GİDECEK

Sarı-lacivertliler Beraldo transferinde mutlu sona ulaşırsa, Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak. Hollandalı oyuncunun menajeri Roma'yla görüşme halinde... Bu transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Beraldo çalımı!

SOL BEK DE OYNUYOR

PSG ile tüm kulvarlarda 72 maça çıkan Beraldo, bu karşılaşmaların 12'sinde ise sol bek olarak görev yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Tedesco zaman zaman sol bek olarak ya da 3'lü savunmanın sol stoperi olarak değerlendirebilir.

