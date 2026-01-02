CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 19. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 108-93'lük skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 21:52 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 00:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 19'uncu hafta maçında Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olduğu maçtan 108-93 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko adına Tucker ve Birch'ün art arda bulduğu 4'er sayıyla başlayan maçta ilk 5 dakika eşitlikle geçildi: 12-12.

Karşılıklı sayılar ve yüksek skorla geçen ilk periyot 28-24 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk yarının bitimine 1.43 dakika kala Fenerbahçe Beko geride götürdüğü maçta Colson'un 3 sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi: 48-48.

56 saniye kala yeniden sahneye çıkan Colson takımını tekrar öne geçirdi: 51-50.

Devrenin bitimine 32 saniye kala Baldwin'in serbest atışlarıyla skor yeniden 53-53'de eşitlendi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarının hemen başında maçın etkili ismi Horton-Tucker'ın rakibine yaptığı faul hakemler tarafından sportmenlik dışı olarak değerlendirildi. Bu kararla daha önce de teknik faul alan Tucker kural gereği oyun dışı kaldı. Rakip takımın farkı açmaya çalıştığı dakikalarda Tarık Biberoviç sahneye çıkarak isabetli dış şutlarıyla takımını oyunda tutmayı başardı. Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 1.10 dakika kala Birch'ün serbest atışlarıyla farkı bir sayıya indirdi: 81-80.

28 saniye kala bu kez Baldwin ile serbest atışlar bulan sarı-lacivertliler maça yeniden eşitliği getirdi: 82-82. Ev sahibi ekibin isabetsiz 3 sayılık şutunun ardından ribaundu alan Melli'nin topu sürerek orta sahadan attığı şut isabetli olunca temsilcimiz son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 82-85

Son çeyreğe bu moralle başlayan Fenerbahçe Beko dış şutlarda yüksek isabet oranı yakaladığı maçın son 5 dakikasına Colson'un üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkararak girdi. Son dakikalarda farkı korumayı başaran Fenerbahçe maçtan 108-93 galip ayrıldı.

Transferde büyük derbi!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
DİĞER
Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! "Arazi bizim" iddiası
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgulu mesaj
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı!
Fırtına'ya Japon sol kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 22:59
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 22:48
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 22:27
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 22:18
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 21:11
Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... 18:36
Daha Eski
Beşiktaş kamp için Antalya'da! Beşiktaş kamp için Antalya'da! 18:34
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 18:25
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 18:12
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 18:05
Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! 17:56
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 17:40