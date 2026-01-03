CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'a transferde flaş bir öneri geldi. Napoli formasını terleten o futbolcu ile ilgili Cimbom'da kısa süre içerisinde resmi adımlar atılabilir. Futbolcunun Beşiktaş altyapısında da oynamış olması dikkat çeken bir başka konu oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar vites yükseltti. Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılı takıma İtalya'dan "Beni alın" önerisi geldi. Kanatlardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Napoli'de mutsuz olan 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang önerildi. Sezon başında 25 milyon euro karşılığında PSV'den Napoli'nin yolunu tutan Lang, aldığı süreden memnun değil.

Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

İtalyan basınında yer alan habere göre, bu sezon İtalyan ekibinde ligde 12 maçta sadece 439 dakika süre alabilen Lang, hamle oyuncusu olmaktan öteye geçemedi. Bu durumdan rahatsızlık duyan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, menajerlerine talimat verdi. Onlar da Galatasaray ile temasa geçti. Bunun üzerine araştırma yapan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanma durumunu masaya yatırdı. Eğer sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu olmazsa Galatasaray'ın teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi. Okan Buruk kanat rotasyonu için bir oyuncu istiyor.

Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Noa Lang, 2009 yılında Beşiktaş'ın altyapısında kısa süreliğine forma giymişti. Üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından yolu İstanbul'a düşen Noa Lang, o dönemde Beşiktaş'ın altyapısında forma giymişti. Ancak Boukhari'nin macerası kısa sürünce minik Noa da ayrılmak zorunda kalmıştı.

Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Ajax altyapısından yetişen Noa Lang, daha sonra Club Brugge ardından da PSV'nin yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon PSV'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen sezonu 14 gol ve 12 asist ile tamamlayan Hollandalı yıldız, 25 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
Beşiktaş’tan transferde Belçika çıkarması! Formül hazırlandı
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgulu mesaj
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04