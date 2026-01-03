Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar vites yükseltti. Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılı takıma İtalya'dan "Beni alın" önerisi geldi. Kanatlardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Napoli'de mutsuz olan 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang önerildi. Sezon başında 25 milyon euro karşılığında PSV'den Napoli'nin yolunu tutan Lang, aldığı süreden memnun değil.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bu sezon İtalyan ekibinde ligde 12 maçta sadece 439 dakika süre alabilen Lang, hamle oyuncusu olmaktan öteye geçemedi. Bu durumdan rahatsızlık duyan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, menajerlerine talimat verdi. Onlar da Galatasaray ile temasa geçti. Bunun üzerine araştırma yapan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanma durumunu masaya yatırdı. Eğer sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu olmazsa Galatasaray'ın teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi. Okan Buruk kanat rotasyonu için bir oyuncu istiyor.