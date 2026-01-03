Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'a transferde flaş bir öneri geldi. Napoli formasını terleten o futbolcu ile ilgili Cimbom'da kısa süre içerisinde resmi adımlar atılabilir. Futbolcunun Beşiktaş altyapısında da oynamış olması dikkat çeken bir başka konu oldu. İşte haberin detayları...
Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar vites yükseltti. Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılı takıma İtalya'dan "Beni alın" önerisi geldi. Kanatlardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Napoli'de mutsuz olan 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang önerildi. Sezon başında 25 milyon euro karşılığında PSV'den Napoli'nin yolunu tutan Lang, aldığı süreden memnun değil.
İtalyan basınında yer alan habere göre, bu sezon İtalyan ekibinde ligde 12 maçta sadece 439 dakika süre alabilen Lang, hamle oyuncusu olmaktan öteye geçemedi. Bu durumdan rahatsızlık duyan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, menajerlerine talimat verdi. Onlar da Galatasaray ile temasa geçti. Bunun üzerine araştırma yapan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanma durumunu masaya yatırdı. Eğer sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu olmazsa Galatasaray'ın teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi. Okan Buruk kanat rotasyonu için bir oyuncu istiyor.
Noa Lang, 2009 yılında Beşiktaş'ın altyapısında kısa süreliğine forma giymişti. Üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından yolu İstanbul'a düşen Noa Lang, o dönemde Beşiktaş'ın altyapısında forma giymişti. Ancak Boukhari'nin macerası kısa sürünce minik Noa da ayrılmak zorunda kalmıştı.
Ajax altyapısından yetişen Noa Lang, daha sonra Club Brugge ardından da PSV'nin yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon PSV'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen sezonu 14 gol ve 12 asist ile tamamlayan Hollandalı yıldız, 25 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.