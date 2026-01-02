CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 2 transfer bombası birden! Sörloth ve Lookman...

Fenerbahçe'den 2 transfer bombası birden! Sörloth ve Lookman...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Alexander Sörloth ve Ademola Lookman transferlerini bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den 2 transfer bombası birden! Sörloth ve Lookman...

Devre arasında hücum rotasyonuna net eklemeler yapması beklenen Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth için somut adımlar atmaya başladı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde futbol şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Lookman transferini bitirmek için Atalanta yetkilileri ile görüşmeye İtalya'ya gitti.

Uzun süredir Sörloth için nabız yoklayan Fenerbahçe'de yönetim, Süper Kupa yarı final maçının ardından Sörloth transferi görüşmelerini yapmak için İspanya'da olacak.

F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 21:11
