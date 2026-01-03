CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde Anthony Musaba hamlesiyle giriş yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bölge için birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, Juventus'un yıldız ismini listeye ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 09:56
Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe'de 2 Ocak itibarıyla resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

İlk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan ve Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok'u da kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

Kanarya, sezonun ilk yarısında üretkenlik sorunu yaşadığı bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

Bu doğrultuda birçok isimle görüşme gerçekleştiren yönetimin listesine yeni bir yıldız daha eklendi.

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

WESTON MCKENNIE LİSTEYE ALINDI

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin listesinde McKennie de bulunuyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi

27 yaşındaki orta saha, daha önce Schalke'de, Domenico Tedesco ile birlikte çalışmıştı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
