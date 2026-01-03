Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday! Tedesco'nun eski öğrencisi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde Anthony Musaba hamlesiyle giriş yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bölge için birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, Juventus'un yıldız ismini listeye ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de 2 Ocak itibarıyla resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı.
İlk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan ve Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok'u da kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.
Kanarya, sezonun ilk yarısında üretkenlik sorunu yaşadığı bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda birçok isimle görüşme gerçekleştiren yönetimin listesine yeni bir yıldız daha eklendi.
WESTON MCKENNIE LİSTEYE ALINDI
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin listesinde McKennie de bulunuyor.
27 yaşındaki orta saha, daha önce Schalke'de, Domenico Tedesco ile birlikte çalışmıştı.
McKennie'nin, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. ABD'li yıldız bu sezon 22 maçta 1609 dakika süre bulurken 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli isim 22 milyon Euro piyasa değerine sahip…