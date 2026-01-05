Fenerbahçelileri üzen haber! Yıldız isim ayrılmak istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'da diğer yandan ara transfer dönemi için çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimler gündemi bir hayli meşgul ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre; Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.
Futbolcunun menajerinin Hollandalı savunma oyuncusunu Premier Lig ve Serie A ekiplerine önerdiği aktarıldı. Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.
DİĞER