CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri üzen haber! Yıldız isim ayrılmak istiyor

Fenerbahçelileri üzen haber! Yıldız isim ayrılmak istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da o yıldızın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 11:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçelileri üzen haber! Yıldız isim ayrılmak istiyor

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçelileri üzen haber! Yıldız isim ayrılmak istiyor

Kanarya'da diğer yandan ara transfer dönemi için çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimler gündemi bir hayli meşgul ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre; Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Fenerbahçelileri üzen haber! Yıldız isim ayrılmak istiyor

Futbolcunun menajerinin Hollandalı savunma oyuncusunu Premier Lig ve Serie A ekiplerine önerdiği aktarıldı. Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.

Inter'den resmi açıklama! Frattesi ve G.Saray...
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor...
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe!
G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa liglerinde liderler! Avrupa liglerinde liderler! 11:50
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 11:46
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! 11:44
Cansu Özbay sakatlandı! Cansu Özbay sakatlandı! 11:38
Mısır-Benin detayları Mısır-Benin detayları 11:37
Göztepe’ye Brezilyalı forvet! Göztepe’ye Brezilyalı forvet! 11:26
Daha Eski
Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! 11:16
Fenerbahçe Medicana'da PGE Budowlani sınavı! Fenerbahçe Medicana'da PGE Budowlani sınavı! 11:06
Inter'den resmi açıklama! Frattesi ve G.Saray... Inter'den resmi açıklama! Frattesi ve G.Saray... 11:03
Kadınlar Basketbol'da çeyrek final! Kadınlar Basketbol'da çeyrek final! 10:58
Suns, Thunder'ı son saniyede yıktı Suns, Thunder'ı son saniyede yıktı 10:47
Mert Günok için geri sayım! İmza için o ismi bekliyor Mert Günok için geri sayım! İmza için o ismi bekliyor 10:38