Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi’nde Olympiakos karşısında!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi 20. haftasında Ülker Spor Salonu'nda Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 18 maçta 12 galibiyetle 3. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:04
Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.25'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
