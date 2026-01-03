CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Elche-Villarreal maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Nasıl izlenir?

İspanya La Liga’nın 18. haftasında Elche, evinde ligin iddialı ekiplerinden Villarreal’i konuk ediyor. Ligde topladığı 22 puanla 9. sırada yer alan ve bu sezon evinde oynadığı 9 maçta da yenilmeyen Eder Sarabia’nın Elche’si, 2026’ya bu görkemli seriyi sürdürerek başlamak istiyor. 35 puanla 4. sırada yer alan ve son maçında liderlik yarışında yara alan Marcelino’nun Villarreal’i ise, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden bir seri yakalamanın peşinde. İşte Elche-Villarreal maçı detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:39
Elche-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Manuel Martinez Valero, La Liga'nın en sert iç saha savunmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Elche, geçtiğimiz haftayı 4-0'lık Rayo Vallecano galibiyetiyle kapatarak moral depolarken Eder Sarabia, takımıyla bu kez Villarreal'a karşı taktik bir üstünlük kurmaya çalışacak. Konuk ekip Villarreal tarafında ise, bu sezon deplasmanda gösterilen etkili performans ve Alberto Moleiro'nun son haftalardaki form grafiği en büyük güven kaynağı. Şampiyonlar Ligi potasını doğrudan etkileyecek bu randevuda, Elche'nin kale savunması mı yoksa Villarreal'in hücum zenginliği mi galip gelecek? İşte Elche-Villarreal maçının tüm detayları...

Elche-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Villarreal maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Manuel Martinez Valero Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da start alacak.

Elche-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Elche-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elche-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Donald, Affengruber, Bigas; Neto, Nunez, Aguado, Febas, Valera; Rodriguez, Mir

Villarreal: Luiz Junior; Navarro, Marin, Foyth, Cardona; Pepe, Comesana, Parejo, Moleiro; Mikautadze, Perez

