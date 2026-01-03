TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den flaş En-Nesyri kararı! Ayrılık ertelenecek mi?

Fenerbahçe'de taraftarların performansından memnun olmadığı Youssef En-Nesyri için ayrılık ihtimali gündemdeydi. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda uzun süredir Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku gibi isimlerle temas halinde olduğu öne sürülüyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.