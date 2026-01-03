TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den flaş En-Nesyri kararı! Ayrılık ertelenecek mi?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, ara transferdeki şartlar nedeniyle Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması şimdilik askıya alınabilir. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de taraftarların performansından memnun olmadığı Youssef En-Nesyri için ayrılık ihtimali gündemdeydi. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda uzun süredir Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku gibi isimlerle temas halinde olduğu öne sürülüyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ara transfer döneminde kulüplerin oyuncularını bırakmak istememesi ve yüksek bonservis talepleri nedeniyle Fenerbahçe, forvet takviyesini sezon sonuna ertelemeyi değerlendirmeye aldı. Bu senaryoda En-Nesyri ile yolların ayrılmasının şimdilik rafa kalkacağı belirtildi.
Haberde, sarı-lacivertli yönetimin Arap kulüplerinden 35–40 milyon euro seviyesinde bir gelir beklentisi olmasına rağmen, En-Nesyri'nin yerini doldurabilecek net bir aday bulunmadığı sürece Faslı golcüyle yola devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev alan 28 yaşındaki santrfor, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.