Beşiktaş BOA evinde kazandı!

Beşiktaş BOA evinde kazandı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, etkili hücum performansıyla Melikgazi Kayseri Basketbol’u mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 16:45
Beşiktaş BOA evinde kazandı!

- Beşiktaş BOA: 84 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Whitcomb 10, Fasaula 25, Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Toure 14

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 33, Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 19-24

Devre: 41-42

3. Periyot: 68-66

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 yendi.

