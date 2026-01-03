CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray Daikin Aydın’da set vermedi

Galatasaray Daikin Aydın’da set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 16:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Daikin Aydın’da set vermedi

- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Loana, Aslı Tecimer )

Setler: 19-25, 23-25, 11-25

Süre: 83 dakika (25, 38, 20)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı!
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan ihracatta 2025 yılı rekorlarını ve 2026 hedefini açıkladı!
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı!
Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe U19’da yeni dönem! F.Bahçe U19’da yeni dönem! 16:12
Al Fayha-Al Kholood maçı detayları! Al Fayha-Al Kholood maçı detayları! 16:03
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 16:02
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 15:43
Al Fateh-Al Shabab maçı detayları! Al Fateh-Al Shabab maçı detayları! 15:42
Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! 15:33
Daha Eski
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 15:29
Başakşehir'de ayrılık! Başakşehir'de ayrılık! 15:27
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı! F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı! 15:25
Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! 15:04
Mali-Tunus maçı hangi kanalda? Mali-Tunus maçı hangi kanalda? 14:50
Atalanta-Roma maçı bilgileri! Atalanta-Roma maçı bilgileri! 14:45