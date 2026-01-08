CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Atletico Madrid-Real Madrid Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Madrid Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid ve Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Maç, Perşembe günü Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde oynanacak. Atletico Madrid, dördüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Real Madrid 14. kez kupayı müzesine taşımak istiyor.

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 11:19
Atletico Madrid-Real Madrid Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı izlemek için tıkla

Atletico Madrid-Real Madrid maçı, Perşembe günü Cidde, Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Atletico Madrid dördüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Real Madrid 14. kez kupayı kazanmak istiyor. Maçı canlı izlemek için yayın kanalları ve online platformlar futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Bu önemli karşılaşma, hem takımların hem de taraftarların rekabet heyecanını doruğa çıkaracak. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid-Real Madrid maçı detayları ve canlı yayın bilgisi FOTOMAÇ.com'da!

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı, 8 Ocak Perşembe günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı, saat 22:00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki İspanya Süper Kupa maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid muhtemel ilk 11'i: Oblak, Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko, Simeone, Gallagher, Koke, Baena, Sorloth, Alvarez

Real Madrid muhtemel ilk 11'i: Courtois, Valverde, Huijsen, Rudiger, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Garcia

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

