Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı anlatım!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen iki ekip, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise "Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma, Türkiye Kupası takvimine göre belirlenen tarihte oynanacak ve mücadele canlı yayınla ekranlara gelecek. Maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgisi futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Galatasaray deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek isterken, Alanyaspor sahasında taraftar desteğiyle sürpriz peşinde olacak. Teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'ler ve maç öncesi taktik planlar da merak ediliyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası mücadelesi hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan sürüyor. Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması, 3 Mart Salı günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Kritik mücadele saat 20:30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı

müsabakaları 3 Mart Salı C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba

maçları 4 Mart Çarşamba B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.

Galatasaray maç günü paylaşımı

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 Ziraat Türkiye Kupası

🗓️ A Grubu 4. Hafta

⚽ C. Alanyaspor

📆 03.03.2026

⏰ 20.30

🏟️ Alanya Oba Stadyumu

📲 #ALNvGS pic.twitter.com/AbqJW8lz1y — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 2, 2026

Corendon Alanyaspor maç günü paylaşımı

📢 Maç Günü

🏆 Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta

🕘 20.30

🆚 Galatasaray

📍 Alanya Oba Stadyumu

📺 A Haber

#CorendonAlanyaspor | #ALYvGS pic.twitter.com/nmhCeNlR7V — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) March 2, 2026