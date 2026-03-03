Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Türkiye Kupası

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Türkiye Kupası

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda kritik mücadeleye çıkacak olan iki ekip, tur atlamak için sahada olacak. Corendon Alanyaspor-Galatasaray Türkiye Kupası maçı canlı yayın detayları ve tüm gelişmeler haberimizde.

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 08:20 Güncelleme: 03 Mart 2026, Salı 08:53

Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı anlatım!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen iki ekip, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise "Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma, Türkiye Kupası takvimine göre belirlenen tarihte oynanacak ve mücadele canlı yayınla ekranlara gelecek. Maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgisi futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Galatasaray deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek isterken, Alanyaspor sahasında taraftar desteğiyle sürpriz peşinde olacak. Teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'ler ve maç öncesi taktik planlar da merak ediliyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası mücadelesi hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan sürüyor. Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması, 3 Mart Salı günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Kritik mücadele saat 20:30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

  • A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı
  • C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba
  • B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.

Galatasaray maç günü paylaşımı

Corendon Alanyaspor maç günü paylaşımı

AHaber CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası | RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor maçı kafilesi açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı!
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı için Alanya'ya geldi