Haberler Basketbol Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolseverler, Dubai BasketballFenerbahçe Beko maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 21. haftasında bugün deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi “Maç saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 08:42
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde bugün Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaşacak. "Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları taraftarların gündeminde. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

DUBAI BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

