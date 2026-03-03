CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray MUHTEMEL 11 | Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11 | Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen iki ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Futbolseverler, “Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Maçın başlama saati, yayıncı kuruluş bilgileri ve muhtemel 11’ler sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar Fotomaç’ta.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 15:57
MUHTEMEL 11 | Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle!

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kupada üst tura çıkma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, kritik maçta karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın saatini ve yayın kanalını araştırırken, muhtemel 11'ler de merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda dengeleri değiştirebilecek bu önemli karşılaşmaya dair canlı yayın bilgileri, maç saati ve tüm gelişmeler Fotomaç'ta yer alıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı nasıl izlenir? Canlı, HD izleme linki var mı? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 3 Mart Salı günü (bu akşam) Alanya'da oynanacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı yayın ile izlenebilecek.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Corendon Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi A Haber ekranlarında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: VICTOR, LIMA, ALITI, ÜMİT, HADERGJONAJ, JANVIER, MAKOUTA, MOUNIE, RUAN, MESCHACK, UI-JO HWANG

Galatasaray: GÜNAY, BOEY, KAAN, SINGO, EREN, İLKAY, TORREIRA, SARA, SANE, ASPRILLA, BARIŞ

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

  • A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı
  • C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba
  • B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ET!

AHaber CANLI YAYIN

Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan Fatma Nur öğretmen için taziye mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde...
Süper Lig'de 2 maça erteleme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maç bilgileri! Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maç bilgileri! 15:50
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! 15:46
Erzurumspor FK, Keçiörengücü’nü ağırlıyor! Erzurumspor FK, Keçiörengücü’nü ağırlıyor! 15:32
İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE 15:18
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maç bilgileri! Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maç bilgileri! 15:17
Altekma, Allianz Milano deplasmanında! Altekma, Allianz Milano deplasmanında! 14:59
Daha Eski
Milli tekvandocular tatamiye çıkacak! Milli tekvandocular tatamiye çıkacak! 14:46
G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... 14:43
Göztepe'de kriz tekrarı! Göztepe'de kriz tekrarı! 14:35
Süper Lig'de 2 maça erteleme! Süper Lig'de 2 maça erteleme! 14:08
Wolverhampton-Liverpool maç bilgileri! Wolverhampton-Liverpool maç bilgileri! 13:20
Avrupa Kadınlar Sutopu İzmir etabında! Avrupa Kadınlar Sutopu İzmir etabında! 13:05