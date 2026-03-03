MUHTEMEL 11 | Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle!

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kupada üst tura çıkma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, kritik maçta karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın saatini ve yayın kanalını araştırırken, muhtemel 11'ler de merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda dengeleri değiştirebilecek bu önemli karşılaşmaya dair canlı yayın bilgileri, maç saati ve tüm gelişmeler Fotomaç'ta yer alıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı nasıl izlenir? Canlı, HD izleme linki var mı? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 3 Mart Salı günü (bu akşam) Alanya'da oynanacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı yayın ile izlenebilecek.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Corendon Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi A Haber ekranlarında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: VICTOR, LIMA, ALITI, ÜMİT, HADERGJONAJ, JANVIER, MAKOUTA, MOUNIE, RUAN, MESCHACK, UI-JO HWANG

Galatasaray: GÜNAY, BOEY, KAAN, SINGO, EREN, İLKAY, TORREIRA, SARA, SANE, ASPRILLA, BARIŞ

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı

müsabakaları 3 Mart Salı C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba

maçları 4 Mart Çarşamba B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ET!