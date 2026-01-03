Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Jhon Duran, ilk yarının son haftalarında düzenli forma şansı bulmaya başlamıştı. Form tutmaya başlayan yıldız futbolcuya bir müjde de ülkesinden geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle büyük ses getirmişti.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'da Al Nassr'a kiralanan Kolombiyalı yıldız, sezon başında kiralık olarak sarı-lacivertlilere transfer oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Duran, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Sahalara geri dönüşünün ardından yavaş yavaş form tutmaya başlayan 21 yaşındaki forvet, Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü, Galatasaray derbisinde ise uzatma dakikalarında beraberlik golünü kaydederek takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmesinde önemli rol oynadı.
Son olarak ilk yarının son haftasında oynanan İkas Eyüpspor maçında ağları havalandıran Jhon Duran'a ülkesinden müjdeli haber geldi.
Son 6 maçtır Kolombiya Milli Takım kadrosuna seçilmeyen Jhon Duran'a teknik direktör Nestor Lorenzo'nun kapıları kapatmadığı belirtildi.
AS'ın Kolombiya edisyonunda yer alan haberde; Duran'ın Dünya Kupası için Kolombiya'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu ve kısa süre içinde milli takıma döneceği belirtildi.