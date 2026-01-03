CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Jhon Duran, ilk yarının son haftalarında düzenli forma şansı bulmaya başlamıştı. Form tutmaya başlayan yıldız futbolcuya bir müjde de ülkesinden geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 15:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle büyük ses getirmişti.

Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'da Al Nassr'a kiralanan Kolombiyalı yıldız, sezon başında kiralık olarak sarı-lacivertlilere transfer oldu.

Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Duran, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Sahalara geri dönüşünün ardından yavaş yavaş form tutmaya başlayan 21 yaşındaki forvet, Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü, Galatasaray derbisinde ise uzatma dakikalarında beraberlik golünü kaydederek takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmesinde önemli rol oynadı.

Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Son olarak ilk yarının son haftasında oynanan İkas Eyüpspor maçında ağları havalandıran Jhon Duran'a ülkesinden müjdeli haber geldi.

Jhon Duran'ı sevindiren haber!

Son 6 maçtır Kolombiya Milli Takım kadrosuna seçilmeyen Jhon Duran'a teknik direktör Nestor Lorenzo'nun kapıları kapatmadığı belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! 15:04
Mali-Tunus maçı hangi kanalda? Mali-Tunus maçı hangi kanalda? 14:50
Atalanta-Roma maçı bilgileri! Atalanta-Roma maçı bilgileri! 14:45
Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! 14:43
Anthony Musaba Fenerbahçe'de! Anthony Musaba Fenerbahçe'de! 14:41
Senegal-Sudan maçı hangi kanalda? Senegal-Sudan maçı hangi kanalda? 14:37
Daha Eski
CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri! CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri! 14:19
Lille-Rennes maçından son notlar! Lille-Rennes maçından son notlar! 14:15
Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! 14:12
Nice-Strasbourg maçı canlı yayın bilgisi! Nice-Strasbourg maçı canlı yayın bilgisi! 14:05
Monaco-Lyon maçı hakkında! Monaco-Lyon maçı hakkında! 13:45
Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... 13:18