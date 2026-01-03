Beşiktaş Ankara’da set vermedi

- İlbank: 0 - Beşiktaş: 3
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sadettin Deneri, Sadık Canyurt
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ceren Karagöl, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)
Setler: 16-25, 20-25, 13-25
Süre: 82 dakika (27, 33, 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.