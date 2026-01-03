CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Ankara'da set vermedi

Beşiktaş Ankara’da set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 16:30
Beşiktaş Ankara’da set vermedi

- İlbank: 0 - Beşiktaş: 3

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Sadık Canyurt

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ceren Karagöl, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Setler: 16-25, 20-25, 13-25

Süre: 82 dakika (27, 33, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

