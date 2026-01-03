Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş’a takım arkadaşlarından destek

Fenerbahçe'de bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Mert Hakan Yandaş'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte ekim ayından bu yana kadro dışı bulunan İrfan Can Kahveci ile Çağlar Söyüncü, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Yandaş'ın yanında olduklarını ifade etti.

Bir süredir devam eden soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş, önceki gün yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mektupta taraftara ve futbol camiasına seslenmişti. Yandaş, kendisine verilen desteklerin büyük güç verdiğini vurgularken, Fenerbahçe camiasının zor günlerde kenetlenme kültürüne dikkat çekmişti.

Bu paylaşımın ardından takım arkadaşlarından da mesajlar geldi. İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından oğlu ile Mert Hakan Yandaş'ın birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Çağlar Söyüncü de benzer şekilde Yandaş'a destek veren isimler arasında yer aldı.