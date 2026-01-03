CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jota Silva'dan opsiyon açıklaması! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Jota Silva'dan opsiyon açıklaması! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta Jota Silva, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin de konuştu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 17:09
Jota Silva'dan opsiyon açıklaması! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Jota Silva, siyah beyazlıların Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımdaki geleceğine dair flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler:

"HOCAMIZIN İLETİŞİMİ ÇOK İYİ"

"Her oyuncu, her zaman ilk 11'de oynamak ister. Hocanın da işi zor oluyor, hep bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz."

"ÖNCELİKLİ HEDEFİM TAKIMIN BAŞARISI"

"Tabii ki goller atmayı ve asistler yapmayı seviyorum. Herkes mutlu olur bundan ama benim öncelikli hedefim bireysel değil, takımın başarısı. Goller atmak ve asistler yapmak herkesi mutlu eder, ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum.Tabii ki goller atmayı ve asistler yapmayı seviyorum. Herkes mutlu olur bundan ama benim öncelikli hedefim bireysel değil, takımın başarısı. Goller atmak ve asistler yapmak herkesi mutlu eder, ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİ HAKKINDA

"Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, bu olur. Şu an transfer konuşulacak zaman değil."

SON DAKİKA
