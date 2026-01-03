Rangers, Old Firm'de geriden gelerek kazandı: 3-1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İskoçya Premiership'in 20. haftasında Old Firm heyecanı yaşandı. İki Glasgow temsilcisi, Celtic Park'ta karşı karşıya geldi. Dev derbinin ilk yarısını 1-0 önde kapatan Celtic, ikinci yarıda hüsrana uğradı. Dakika 50 ve 59'da Youssef Chermiti'nin kaydettiği goller ile yalnızca 9 dakikada 2-1 öne geçen Rangers, 71. dakikada Mikey Moore ile fişi çekti: 3-1. Celtic'in tek golünü 19. dakikada Hyun-Jun Yang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Rangers, 38 puana yükselerek Celtic ile puanını eşitledi. Öte yandan Celtic, Ekim 2010'dan bu yana ilk kez devre arasına üstün gittiği bir iç saha lig maçını kaybetti.