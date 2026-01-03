Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemindeki önceliğini defansif orta sahaya verdi. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada Manuel Ugarte yer alıyor.