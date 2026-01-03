CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da rota Ugarte! Transferde 'Singo modeli' devrede

Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, orta sahaya takviye için rotayı Manuel Ugarte'ye çevirdi. Manchester United'ın bonservis talebi netleşirken, sarı-kırmızılılar "Singo formülü" ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemindeki önceliğini defansif orta sahaya verdi. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada Manuel Ugarte yer alıyor.

Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

ÖNCELİĞİ GALATASARAY
İngiltere'de forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Uruguaylı altı numara, yaklaşan büyük turnuvalar öncesi düzenli oynayabileceği bir adres arıyor. Fransa'dan iki teklif almasına rağmen Galatasaray ihtimalini öne çıkaran Ugarte'nin, vatandaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile sık sık görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

30 MİLYON EUROLUK TALEP
Galatasaray yönetimi, Ugarte'nin kulübü Manchester United ile temasa geçti. İngiliz devi, 1.5 yıl önce 50 milyon euro ödediği futbolcu için bonservisi 30 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi tablosu netleşmeden bu rakamı peşin ödemek istemiyor.

Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

"SİNGO MODELİ" MASADA
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray cephesi, sezon başında Wilfried Singo transferinde uygulanan modele benzer şekilde kiralama + zorunlu satın alma formülünü gündeme aldı. Manchester United'ın da bu seçeneğe sıcak baktığı, görüşmelerin bu çerçevede ilerlediği ifade ediliyor.

Galatasaray’da rota Ugarte! Transferde ‘Singo modeli’ devrede

RAKAMLAR VE KARİYER ÖZETİ
Bu sezon Manchester United formasıyla 12 maçta 432 dakika sahada kalan Ugarte'nin sözleşmesi 2029'da sona eriyor; güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro. CA Fénix altyapısından yetişen Uruguaylı; Famalicão, Sporting Lizbon, Paris Saint-Germain ve Manchester United kariyerleri boyunca toplamda 143.6 milyon euro bonservis bedeline konu oldu.

