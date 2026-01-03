Nice-Strasbourg maçı hakkında: Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri!

Nice-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Güney Fransa'nın incisi Nice, bu akşam sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Ev sahibi ekipte teknik direktör Claude Puel, hem sakatlıklar hem de Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle eksilen kadrosuna rağmen gol yollarındaki kısırlığı çözmeye çalışacak. Diğer tarafta, Liam Rosenior yönetiminde ligin en dinamik takımlarından biri haline gelen Strasbourg, deplasmanlarda yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçla geride bırakmak istiyor. Ev sahibi ekip, Nice'in moralsiz durumundan faydalanıp hanesine 3 puan yazdırma peşinde. İşte maçın tüm detayları...

Nice-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Strasbourg maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

Nice-Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade de Nice'de start alacak Nice-Strasbourg maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nice-Strasbourg MUHTEMEL 11'LER

Nice: Dupe; Clauss, Bah, Peprah, Bard; A. Samen, Sanson, Ndombele; Diop, Kevin, Cho

Strasbourg: Dupe; Clauss, Bah, Peprah, Bard; A. Samen, Sanson, Ndombele; Diop, Kevin, Cho