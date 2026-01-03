CANLI SKOR ANA SAYFA
Nice-Strasbourg maçı hakkında: Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri!

Nice-Strasbourg maçı hakkında: Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri!

Fransa Ligue 1’in 17. haftasında Nice, sahasında sezonun sürpriz ekiplerinden Strasbourg’u konuk ediyor. Ligde topladığı 17 puanla 13. sıraya kadar gerileyen ve üst üste aldığı 6 mağlubiyetle büyük bir kriz yaşayan Nice, 2026 yılına taraftarı önünde 'dur' diyerek başlamak istiyor. 23 puanla 7. sırada yer alan ve Konferans Ligi’nde sergilediği performansla dikkat çeken Strasbourg ise, deplasman şanssızlığını kırarak ilk 5 içerisindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Nice-Strasbourg maçının detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:05
Nice-Strasbourg maçı hakkında: Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri!

Nice-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Güney Fransa'nın incisi Nice, bu akşam sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Ev sahibi ekipte teknik direktör Claude Puel, hem sakatlıklar hem de Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle eksilen kadrosuna rağmen gol yollarındaki kısırlığı çözmeye çalışacak. Diğer tarafta, Liam Rosenior yönetiminde ligin en dinamik takımlarından biri haline gelen Strasbourg, deplasmanlarda yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçla geride bırakmak istiyor. Ev sahibi ekip, Nice'in moralsiz durumundan faydalanıp hanesine 3 puan yazdırma peşinde. İşte maçın tüm detayları...

Nice-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Strasbourg maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

Nice-Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade de Nice'de start alacak Nice-Strasbourg maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nice-Strasbourg MUHTEMEL 11'LER

Nice: Dupe; Clauss, Bah, Peprah, Bard; A. Samen, Sanson, Ndombele; Diop, Kevin, Cho

Strasbourg: Dupe; Clauss, Bah, Peprah, Bard; A. Samen, Sanson, Ndombele; Diop, Kevin, Cho

