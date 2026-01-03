TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu için Inter kararını verdi. İtalyan ekibi, sezon ortasında ayrılığa kapıları kapatırken sözleşme uzatma planını devreye soktu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak girişimleri sonuçsuz kalan Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü. Ancak İtalyan basınına göre bu ihtimalin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.
Inter, orta sahadaki alternatiflerini de hesaba katarak Hakan'ı sezon ortasında bırakmaya sıcak bakmıyor. Juventus ve Fenerbahçe ile adı anılan Davide Frattesi'nin olası ayrılığına rağmen, Inter yönetiminin Hakan'ı takımın merkezinde konumlandırmaya devam ettiği ifade ediliyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; son aylarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken milli futbolcunun, Galatasaray'ın yaz aylarında önerdiği rakamlar karşılığında transfer edilmesi mümkün değil. Inter'in planlarında önemli bir yere sahip olan Hakan için kulüp, sözleşme uzatma sürecini başlatmaya hazırlanıyor.
Haberde, 2027 yılında sona erecek kontratın uzatılması için görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtilirken, anlaşma sağlanamaması halinde sezon sonunda yol ayrımına gidilebileceği kaydedildi. Inter'in bu senaryoda da oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği ve uygun bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği vurgulandı.
Inter formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.