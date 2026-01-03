CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu için Inter kararını verdi. İtalyan ekibi, sezon ortasında ayrılığa kapıları kapatırken sözleşme uzatma planını devreye soktu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak girişimleri sonuçsuz kalan Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü. Ancak İtalyan basınına göre bu ihtimalin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Inter, orta sahadaki alternatiflerini de hesaba katarak Hakan'ı sezon ortasında bırakmaya sıcak bakmıyor. Juventus ve Fenerbahçe ile adı anılan Davide Frattesi'nin olası ayrılığına rağmen, Inter yönetiminin Hakan'ı takımın merkezinde konumlandırmaya devam ettiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; son aylarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken milli futbolcunun, Galatasaray'ın yaz aylarında önerdiği rakamlar karşılığında transfer edilmesi mümkün değil. Inter'in planlarında önemli bir yere sahip olan Hakan için kulüp, sözleşme uzatma sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Haberde, 2027 yılında sona erecek kontratın uzatılması için görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtilirken, anlaşma sağlanamaması halinde sezon sonunda yol ayrımına gidilebileceği kaydedildi. Inter'in bu senaryoda da oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği ve uygun bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Inter formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

İŞTE O HABER

Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! F.Bahçe...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | Guantanamo'ya mı götürüyorlar?
Usta yazarlardan Süper Kupa yorumu!
Osimhen için gündemi sarsacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco-Lyon maçı hakkında! Monaco-Lyon maçı hakkında! 13:45
Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... 13:18
G.Saray'da Trabzon mesaisi! G.Saray'da Trabzon mesaisi! 13:16
Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! F.Bahçe... Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! F.Bahçe... 12:53
Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam 12:21
Genoa-Pisa maçı bilgileri! Genoa-Pisa maçı bilgileri! 12:10
Daha Eski
Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! 11:35
Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! 11:12
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 10:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 10:40
Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! 10:39
Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! 10:21