TRANSFER HABERİ - Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Galatasaray’a ucuza gitmemesi için…

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak girişimleri sonuçsuz kalan Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü. Ancak İtalyan basınına göre bu ihtimalin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

Inter, orta sahadaki alternatiflerini de hesaba katarak Hakan'ı sezon ortasında bırakmaya sıcak bakmıyor. Juventus ve Fenerbahçe ile adı anılan Davide Frattesi'nin olası ayrılığına rağmen, Inter yönetiminin Hakan'ı takımın merkezinde konumlandırmaya devam ettiği ifade ediliyor.